Уткин: Жирова вызывают в сборную России только для того, чтобы продать
- РИА Новости
«Насчёт состава сборной. Это частное замечание, конечно; глобально ещё поговорим. Жиров — хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он также выразил уверенность, что заниматься его продажей будет точно не сам Жиров и не его клуб.
«Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», — подчеркнул Уткин.
В этом сезоне Жиров провёл 20 матчей во второй Бундеслиге, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
В марте сборная России сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией.
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч между сборными России и Словении по футболу.