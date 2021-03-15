Уткин: Жирова вызывают в сборную России только для того, чтобы продать

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о вызове защитника «Зандхаузена» Александра Жирова в сборную России по футболу.
Уткин: Жирова вызывают в сборную России только для того, чтобы продать
  • РИА Новости

«Насчёт состава сборной. Это частное замечание, конечно; глобально ещё поговорим. Жиров — хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что заниматься его продажей будет точно не сам Жиров и не его клуб.

«Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», — подчеркнул Уткин.

В этом сезоне Жиров провёл 20 матчей во второй Бундеслиге, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В марте сборная России сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч между сборными России и Словении по футболу.

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