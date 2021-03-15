Первый канал покажет матч между сборными России и Словении по футболу

Первый канал в прямом эфире будет транслировать матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении.

Reuters

Об этом сообщает дирекция общественных связей канала. Встреча состоится 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — 17:00 мск. Ранее Станислав Черчесов заявил, что не будет настаивать на обязательной вакцинации футболистов сборной России.