Первый канал покажет матч между сборными России и Словении по футболу
Первый канал в прямом эфире будет транслировать матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении.
- Reuters
Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.
Встреча состоится 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — 17:00 мск.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что не будет настаивать на обязательной вакцинации футболистов сборной России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube