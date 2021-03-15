Черчесов заявил, что не будет настаивать на обязательной вакцинации футболистов сборной России
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«Не говорил, что надо вакцинироваться. Кто-то написал это от себя. Я сам сделал это. Личный пример как метод мотивации. Кто и как будет действовать — заставить никого не можем. Многие уже переболели. Не настаивал и не буду делать это. Как можно заставить? Я сделал для себя. Мне спокойнее, если футболист делает что-то, будучи в этом уверенным. Имея вакцину, есть всё-таки некая защита. Если же они сделают что-то из-под палки, это в плюс не пойдёт. В РФС тоже многие сделали», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Главный тренер сборной России вакцинировался отечественной вакциной «Спутник V».
Ранее Черчесов оценил силу ближайших соперников сборной России.