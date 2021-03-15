Черчесов заявил, что не будет настаивать на обязательной вакцинации футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что своим примером пытается побудить игроков национальной команды вакцинироваться от коронавируса, однако не собирается их принуждать.

«Не говорил, что надо вакцинироваться. Кто-то написал это от себя. Я сам сделал это. Личный пример как метод мотивации. Кто и как будет действовать — заставить никого не можем. Многие уже переболели. Не настаивал и не буду делать это. Как можно заставить? Я сделал для себя. Мне спокойнее, если футболист делает что-то, будучи в этом уверенным. Имея вакцину, есть всё-таки некая защита. Если же они сделают что-то из-под палки, это в плюс не пойдёт. В РФС тоже многие сделали», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Главный тренер сборной России вакцинировался отечественной вакциной «Спутник V».

Ранее Черчесов оценил силу ближайших соперников сборной России.