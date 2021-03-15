Черчесов оценил силу ближайших соперников сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о силе команд Мальты, Словакии и Словении, с которыми россиянам предстоит сыграть на групповом этапе квалификации к ЧМ-2022.

«У нас достаточно крепкая группа. Мальтийцев посмотрели. Это обученная команда, физически крепкая. В своей группе Лиги наций несколько матчей подряд не проигрывали. Это отборочная игра чемпионата мира. Какого бы уровня соперник ни был, необходимо готовиться максимально. Что касается Словакии и Словении — знаем больше футболистов. Йосип Иличич играет с Миранчуком. В наше время никогда не знаешь, каким будет состав в день матча из-за коронавируса. Уже даже не загадываем», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Помимо Мальты, Словакии и Словении, в отборочной группе сборной России также находятся команды Хорватии и Кипра.

Ранее Черчесов обратил внимание Соболева на его падения.