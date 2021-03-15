Черчесов: обращаем внимание Соболева на его падения

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слова бывшего наставника московского «Спартака» и национальной команды России Олега Романцева, который раскритиковал форварда красно-белых Александра Соболева за частые падения во время игры.

«Мы обращаем внимание и подсказываем ему. Падать надо в нужный момент. Как говорил Маслаченко, маленькие футбольные хитрости. Понимаю, что имел в виду Романцев. Когда мяч у тебя и ты можешь его сохранить, но падаешь — это потеря. Если бы Соболев был игроком маленьким — это не так бы бросалось в глаза. Но когда роняют такую махину... Уже подсказали ему и ещё раз переговорим», — сказал Черчесов журналистам.

Ранее Черчесов выразил мнение, что операция на колене помогла Соболеву набрать хорошую форму весной.