Черчесов: обращаем внимание Соболева на его падения

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слова бывшего наставника московского «Спартака» и национальной команды России Олега Романцева, который раскритиковал форварда красно-белых Александра Соболева за частые падения во время игры.
Черчесов: обращаем внимание Соболева на его падения
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы обращаем внимание и подсказываем ему. Падать надо в нужный момент. Как говорил Маслаченко, маленькие футбольные хитрости. Понимаю, что имел в виду Романцев. Когда мяч у тебя и ты можешь его сохранить, но падаешь — это потеря. Если бы Соболев был игроком маленьким — это не так бы бросалось в глаза. Но когда роняют такую махину... Уже подсказали ему и ещё раз переговорим», — сказал Черчесов журналистам.

Ранее Черчесов выразил мнение, что операция на колене помогла Соболеву набрать хорошую форму весной.

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