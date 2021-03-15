Черчесов: обращаем внимание Соболева на его падения
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- РИА Новости
«Мы обращаем внимание и подсказываем ему. Падать надо в нужный момент. Как говорил Маслаченко, маленькие футбольные хитрости. Понимаю, что имел в виду Романцев. Когда мяч у тебя и ты можешь его сохранить, но падаешь — это потеря. Если бы Соболев был игроком маленьким — это не так бы бросалось в глаза. Но когда роняют такую махину... Уже подсказали ему и ещё раз переговорим», — сказал Черчесов журналистам.
Ранее Черчесов выразил мнение, что операция на колене помогла Соболеву набрать хорошую форму весной.