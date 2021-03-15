Черчесов считает, что операция на колене помогла Соболеву набрать хорошую форму весной

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил форму нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в весенней части сезона и вспомнил травму, полученную им во время ноябрьского сбора команды.

«Каждый из нападающих для того и играет, чтобы составить конкуренцию. Не знаю, что было бы, если бы Александр в ноябре не получил травму колена в расположении сборной. Возможно, до сих пор его бы не прооперировали. Хотя повреждение наносили не мы. Сейчас Соболев здоров и находится в огне. Видимо, колено ему мешало. Вызов в сборную подтолкнул к операции. Ситуация тогда нас удивила, поскольку все знали, о чём идёт речь. Мы стараемся никому не навредить», — сказал Черчесов журналистам.

В последних двух матчах «Спартака» Соболев отметился тремя забитыми мячами и отдал один результативный пас.

Ранее Черчесов высказался о вызове в команду 37-летнего Юрия Жиркова.

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