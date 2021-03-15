Главный тренер сборной России высказался о вызове в команду 37-летнего Жиркова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду 37-летнего футболиста «Зенита» Юрия Жиркова.

«Жирков прошёл хороший сбор в Дубае. По той или иной причине сейчас не играет. Мы с ним на связи. Есть МРТ, которое показало, что ничего серьёзного нет. Он приедет на сбор национальной команды, и решим ситуативно. Есть три матча, футболист такого уровня может нам помочь в одном из них», — считает Черчесов.

В последний раз Жирков выходил на поле 15 февраля 2021 года в матче Кубка России с «Арсеналом» (1:2).

Ранее Черчесов высказался об игровом времени Головина в «Монако».