Главный тренер сборной России высказался о вызове в команду 37-летнего Жиркова
- РИА Новости
«Жирков прошёл хороший сбор в Дубае. По той или иной причине сейчас не играет. Мы с ним на связи. Есть МРТ, которое показало, что ничего серьёзного нет. Он приедет на сбор национальной команды, и решим ситуативно. Есть три матча, футболист такого уровня может нам помочь в одном из них», — считает Черчесов.
В последний раз Жирков выходил на поле 15 февраля 2021 года в матче Кубка России с «Арсеналом» (1:2).
Ранее Черчесов высказался об игровом времени Головина в «Монако».