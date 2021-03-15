Черчесов высказался об игровом времени Головина в «Монако»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о ситуации Александра Головина в «Монако», который после травмы не может вернуться в стартовый состав команды.

«Головин много пропустил из-за травмы, за это время себя проявили другие футболисты. Нас радует, что Александр вырывает свои минуты. Это большой плюс. Саша — парень с характером и никому ничего не отдаст. Знаю Ковача не понаслышке. Он объективно подходит к ситуации. Если Головин играет мало, это не значит, что он плохой. Просто есть другие футболисты, которые заслуживают выхода на поле», — сказал Черчесов журналистам.

В нынешнем сезоне Головин провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Большую часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.

Ранее Черчесов заявил, что его доверие к Гилерме не упало.