Черчесов высказался об игровом времени Головина в «Монако»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о ситуации Александра Головина в «Монако», который после травмы не может вернуться в стартовый состав команды.
Черчесов высказался об игровом времени Головина в «Монако»
  • Reuters

«Головин много пропустил из-за травмы, за это время себя проявили другие футболисты. Нас радует, что Александр вырывает свои минуты. Это большой плюс. Саша — парень с характером и никому ничего не отдаст. Знаю Ковача не понаслышке. Он объективно подходит к ситуации. Если Головин играет мало, это не значит, что он плохой. Просто есть другие футболисты, которые заслуживают выхода на поле», — сказал Черчесов журналистам.

В нынешнем сезоне Головин провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Большую часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.

Ранее Черчесов заявил, что его доверие к Гилерме не упало.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить