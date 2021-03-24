Олич официально покинул тренерский штаб сборной Хорватии
Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.
«Бывший футболист сборной Хорватии Ивица Олич — новый главный тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в статусе финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем, — говорится в сообщении организации.
Олич работал в сборной Хорватии с 2017 года. Он являлся помощником главного тренера национальной команды Златко Далича.
23 марта Олич возглавил ЦСКА, за который выступал в качестве игрока с 2003 по 2006 год.
Ранее Игорь Акинфеев поздравил нового главного тренера ЦСКА Олича с возвращением в команду.