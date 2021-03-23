Акинфеев поздравил нового главного тренера ЦСКА Олича с возвращением в команду

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил нового главного тренера Ивицу Олича с возвращением в команду.

Акинфеев опубликовал в своём Instagram совместные фотографии с Оличем после его назначения и после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.

«С разницей в 16 лет. С возвращением, Ивица!» — подписал пост Акинфеев.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. 23 марта было объявлено о его назначении на пост главного тренера армейской команды.

Ранее президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА.