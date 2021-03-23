Акинфеев поздравил нового главного тренера ЦСКА Олича с возвращением в команду
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Акинфеев опубликовал в своём Instagram совместные фотографии с Оличем после его назначения и после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.
«С разницей в 16 лет. С возвращением, Ивица!» — подписал пост Акинфеев.
Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. 23 марта было объявлено о его назначении на пост главного тренера армейской команды.
Ранее президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА.