Акинфеев поздравил нового главного тренера ЦСКА Олича с возвращением в команду

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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил нового главного тренера Ивицу Олича с возвращением в команду.
Акинфеев поздравил нового главного тренера ЦСКА Олича с возвращением в команду
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Акинфеев опубликовал в своём Instagram совместные фотографии с Оличем после его назначения и после победы в Кубке УЕФА в 2005 году. 

«С разницей в 16 лет. С возвращением, Ивица!» — подписал пост Акинфеев.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. 23 марта было объявлено о его назначении на пост главного тренера армейской команды.

Ранее президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА.

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