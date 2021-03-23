Шукер — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: это большая честь и для него, и для всей Хорватии

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Президент Хорватского футбольного союза (ХФС) Давор Шукер прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.
Шукер — о назначении Олича главным тренером ЦСКА: это большая честь и для него, и для всей Хорватии
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Поздравляю Ивицу Олича с назначением в ЦСКА! Желаю ему удачи в этом новом для него жизненном этапе. Это большая честь и для него, и для всей Хорватии. Ивица начинает с нуля, но я уверен, что как бывший футболист он будет бороться за каждый матч и каждое очко в турнирной таблице», — приводит слова Шукера Sport24.

Также президент ХФС ответил на вопрос, продолжит ли Олич работу в сборной Хорватии.

«Куда важнее сейчас, что у него новая и такая ответственная должность в ЦСКА. Это большой шаг. Думаю, у него все получится», — добавил он.

Ивица Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год. С 2017 года Олич был ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.

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