Спортивный врач заявил, что Азар может лишиться возможности играть в футбол в случае новой операции

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Испанский спортивный врач Хосе Гонсалес Перес рассказал, чем может обернуться новая операция на голеностопе для футболиста мадридского «Реала» Эдена Азара.
Спортивный врач заявил, что Азар может лишиться возможности играть в футбол в случае новой операции
  • Reuters

«Третья операция на голеностопе Эдена Азара очень рискованна. Существует вероятность, что он не сможет больше играть в футбол. Без неё он сможет вернуться к тренировкам через месяц, но сразу сыграть не сможет. По опыту скажу, что мне трудно представить возвращение Азара на поле в этом сезоне», — цитирует Переса Twittеr Madrid Xtra со ссылкой на передачу El Transistor на радио Onda Cero.

После трансфера в «Реал» в июне 2019 года Азар получил 11 травм. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, забив три мяча.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал турнира.

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