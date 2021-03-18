Спортивный врач заявил, что Азар может лишиться возможности играть в футбол в случае новой операции

Испанский спортивный врач Хосе Гонсалес Перес рассказал, чем может обернуться новая операция на голеностопе для футболиста мадридского «Реала» Эдена Азара.

«Третья операция на голеностопе Эдена Азара очень рискованна. Существует вероятность, что он не сможет больше играть в футбол. Без неё он сможет вернуться к тренировкам через месяц, но сразу сыграть не сможет. По опыту скажу, что мне трудно представить возвращение Азара на поле в этом сезоне», — цитирует Переса Twittеr Madrid Xtra со ссылкой на передачу El Transistor на радио Onda Cero.

После трансфера в «Реал» в июне 2019 года Азар получил 11 травм. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, забив три мяча.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал турнира.