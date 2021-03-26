Черчесов высказался о нападающем сборной Словении Иличиче

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Черчесов поделился мнением о нападающем сборной Словении и бергамской «Аталанты» Йосипе Иличиче.
Черчесов высказался о нападающем сборной Словении Иличиче
  • Reuters

«Смотрим за Алексеем Миранчуком в «Аталанте», видели почти все игры. Знаем, что может Иличич. Он играет дисциплинированно одну из ведущих ролей как в сборной, так и в клубе. Не было матчей, где бы он действовал спустя рукава. Это футболист высокого уровня, который это подчёркивает всегда. С Миранчуком не разговаривал на эту тему, поскольку и так всё видел», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед встречей.

Матч Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить