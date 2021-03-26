Черчесов высказался о нападающем сборной Словении Иличиче

Главный тренер сборной России Черчесов поделился мнением о нападающем сборной Словении и бергамской «Аталанты» Йосипе Иличиче.

«Смотрим за Алексеем Миранчуком в «Аталанте», видели почти все игры. Знаем, что может Иличич. Он играет дисциплинированно одну из ведущих ролей как в сборной, так и в клубе. Не было матчей, где бы он действовал спустя рукава. Это футболист высокого уровня, который это подчёркивает всегда. С Миранчуком не разговаривал на эту тему, поскольку и так всё видел», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед встречей.

Матч Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.