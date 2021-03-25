Сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса

Сборная России опубликовала фотографию окровавленного колена защитника Марио Фернандеса после матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.

«Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой», — подписали публикацию с фотографией в официальном Twitter cборной.

Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой pic.twitter.com/40JAIlTEgq — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.

Фернандес в этой игре отметился забитым мячом.

Ранее Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса после матча с Мальтой.