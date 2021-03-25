Сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса

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Сборная России опубликовала фотографию окровавленного колена защитника Марио Фернандеса после матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.

«Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой», — подписали публикацию с фотографией в официальном Twitter cборной.

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.

Фернандес в этой игре отметился забитым мячом.

Ранее Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса после матча с Мальтой.

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