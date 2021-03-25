Сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса
«Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой», — подписали публикацию с фотографией в официальном Twitter cборной.
Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой pic.twitter.com/40JAIlTEgq— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.
Фернандес в этой игре отметился забитым мячом.
Ранее Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса после матча с Мальтой.