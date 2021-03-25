Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса после матча с Мальтой
- РИА Новости
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«Во время игры случаются ушибы. Насколько знаю, с ним всё нормально. В конце концов, у нас есть два дня до Словении. Кудряшов тоже приехал в хорошем состоянии. Попал в финал Кубка Турции. У нас три игры, и надо всё правильно рассчитать, чтобы в каждом матче быть свежими и добиваться результата», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1. Фернандес после минувшей игры хромал.
Встреча со Словенией состоится 27 марта в Сочи.
Ранее Черчесов оценил перспективы Данила Фомина и Ильзата Ахметова играть в стартовом составе сборной России.