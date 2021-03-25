Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса после матча с Мальтой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника национальной команды Марио Фернандеса после матча первого тура квалификации чемпионата мира 2022 года с Мальтой.

«Во время игры случаются ушибы. Насколько знаю, с ним всё нормально. В конце концов, у нас есть два дня до Словении. Кудряшов тоже приехал в хорошем состоянии. Попал в финал Кубка Турции. У нас три игры, и надо всё правильно рассчитать, чтобы в каждом матче быть свежими и добиваться результата», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1. Фернандес после минувшей игры хромал.

Встреча со Словенией состоится 27 марта в Сочи.

Ранее Черчесов оценил перспективы Данила Фомина и Ильзата Ахметова играть в стартовом составе сборной России.