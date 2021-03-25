Черчесов оценил перспективы Фомина и Ахметова играть в стартовом составе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах полузащитников Данила Фомина и Ильзата Ахметова в основном составе национальной команды.

«Не хотелось бы обсуждать игроков. Надо посмотреть матч. Кто-то увидел у Фомина голевые передачи, кто-то видел недочёты в оборонительных действиях. Не обсуждаем ребят, надо посмотреть игру и пообщаться с футболистами. Мы давно не играли, тем более в таком сочетании. А Фомин и Ахметов и вовсе вместе не играли, им нужно время. Но мы смотрим матчи и оцениваем всех. Пока не могу сказать, кто ближе, а кто дальше к основе», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1 на старте отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Фомин и Ахметов вышли на эту игру в основном составе.

Встреча со Словенией состоится 27 марта в Сочи.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в сборной России хотели предоставить Головину меньше игрового времени.