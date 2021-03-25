Черчесов: хотели предоставить Головину меньше игрового времени

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что в матче с Мальтой хотел дать Александру Головину меньше игрового времени.

«Говорили, что планировали сыграть немного по-другому. Хотели дать Саше меньше времени — минут 70. Но матч складывался не совсем так, и планы пришлось поменять. Алексей Миранчук вышел на своей позиции. Оба действовали с листа. Это не так-то просто иногда, как кажется со стороны. Партнёров ведь надо понимать. А Головин в последний раз был в сборной полтора года назад», — заявил тренер.

Ранее Черчесов оценил команду Мальты после победы на старте квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.