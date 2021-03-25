Черчесов: сборная России ожидала непростого матча с Мальтой, так и вышло

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил команду Мальты после победы на старте квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Черчесов: сборная России ожидала непростого матча с Мальтой, так и вышло
  • Reuters

«Говорил на пресс-конференции, что изучаем соперника. У болельщиков мало информации же, не знают, как играют они. У мальтийцев новый тренер, итальянец. Мы просмотрели несколько их игр и знали, что они организованные и есть индивидуально сильные игроки. Ждали непростой матч, так и вышло. Тем более в середине тайма помогли им, позволили себе некоторые вольности, пропустили несколько контратак. Но сделали несколько замен и довели игру до победы. Это такая турнирная стратегия. Со Словенией будем играть за шесть очков», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1. Встреча со Словенией состоится 27 марта в Сочи.

Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над Мальтой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить