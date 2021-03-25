Черчесов: сборная России ожидала непростого матча с Мальтой, так и вышло

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил команду Мальты после победы на старте квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Говорил на пресс-конференции, что изучаем соперника. У болельщиков мало информации же, не знают, как играют они. У мальтийцев новый тренер, итальянец. Мы просмотрели несколько их игр и знали, что они организованные и есть индивидуально сильные игроки. Ждали непростой матч, так и вышло. Тем более в середине тайма помогли им, позволили себе некоторые вольности, пропустили несколько контратак. Но сделали несколько замен и довели игру до победы. Это такая турнирная стратегия. Со Словенией будем играть за шесть очков», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1. Встреча со Словенией состоится 27 марта в Сочи.

Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над Мальтой.