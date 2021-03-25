Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над Мальтой

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о победе национальной команды над Мальтой в первом туре квалификации чемпионата мира 2022 года.
Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над Мальтой
  • Reuters

«Мы взяли три очка, как и хотели. Первый тайм понравился больше, были более организованны. Второй начали не так хорошо, поэтому пропустили. Из-за этого взяли мяч под контроль, забили третий и довели дело до победы. Были сегодня шероховатости, так как долго не играли вместе. К тому же наших легионеров не было на сборе. Главное, что выиграли. Готовимся к Словении», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Встреча со Словенией состоится 27 марта в Сочи.

Ранее сообщалось, что гол и передача Артёма Дзюбы помогли сборной России обыграть Мальту в отборе на ЧМ-2022 со счётом 3:1.

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