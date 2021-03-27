Черчесов о выходе Заболотного на замену в матче со Словенией: тактический момент

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победы над Словенией в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 объяснил, почему в концовке выпустил на поле Антона Заболотного, а не Александра Соболева.

«Матч проходил в Сочи, но это не имело значения. Имеет значение характер матча. Словенцы перехватили инициативу. Нужен был игрок более мобильный и быстрый, который перекрывает зоны. Он по этой схеме играет у себя в «Сочи». Антон исполнял роль не нападающего, а действовал по опорному полузащитнику, это тактический вариант, который он великолепно исполнил и в Турции», — отметил специалист.

Ранее Черчесов объяснил, почему поставил Жиркова в стартовый состав на игру со Словенией.