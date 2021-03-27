Черчесов объяснил, почему поставил Жиркова в стартовый состав на игру со Словенией
- Reuters
«Жирков — более опытный и рассудительный, в начале матча требовались его спокойствие и опыт. Во втором тайме Юрий подустал — и вышел Караваев. В этот момент нужна была мобильность, необходимо было перекрывать зоны, не давать разворачиваться тому же Йосипу Иличичу. Жирков давно не играл, поэтому 90 минут на поле провести ему было сложно. Рады, что он здесь и помог нам выиграть», — заявил специалист.
Ранее Черчесов признался, что сборная России настраивалась на матч со Словенией как на игру за шесть очков.