«При счёте 2:1 стало не по себе»: Мостовой о победе над Мальтой, конкуренции Дзюбы и Соболева и матче со Словенией

Отборочный матч к ЧМ-2022 Россия — Мальта не стоит рассматривать как репетицию перед более важными встречами. Об этом в интервью RT заявил экс-полузащитник сборной Александр Мостовой. При этом, по его словам, статистика ударов в створ ворот в пользу соперника не говорит о плохой игре подопечных Станислава Черчесова. Эксперт также объяснил, почему Вячеслава Караваева не стоит винить в пропущенном Антоном Шуниным мяче, назвал Александра Головина лучшим полузащитником в команде и дал прогноз на встречу со Словенией.

— Победа сборной России на Мальте оставила неоднозначное впечатление. Можно ли говорить о том, что в данном случае результат важнее, чем сама игра?

— Начну с того, что ещё перед матчем я сказал, что мы должны выиграть 2:0 или 3:0. Эту встречу не стоит рассматривать как репетицию. Мальту необходимо побеждать, а потом уже смотреть, что нас ждёт впереди. А там более сильные команды. Нынешнего соперника стоит похвалить за то, что он так хорошо протестировал россиян. При счёте 2:1 даже стало немного не по себе. С четверть часа я думал, что это вовсе не Мальта, а какая-то другая сборная. А наши даже как-то подрастерялись. И если бы не вратарь соперника, который ещё не научился нормально играть в футбол, то всё могло бы завершиться по-другому.

Если же говорить в целом, то счёт был непринципиален. Все об этом забудут. Уже на следующий день разговоры шли о победе Словении над Хорватией.

— Скромная Мальта нанесла в створ ворот Антона Шунина пять ударов, а Россия — лишь четыре. О чём говорит эта статистика?

— Ни о чём. С точки зрения статистики, самый худший матч за долгое время сборная России провела против Испании на домашнем чемпионате мира. Наше владение мячом составляло 28%, как у Сан-Марино, мы практически ни разу не ударили в створ ворот и все мячи летели в сторону трибун. А какой результат? Герои. Должны были взять у Мальты три очка и взяли. Какая теперь разница? Представьте, что мы выиграли бы 6:0. Все бы говорили, какая мы сильная сборная? Никто бы так не сказал.

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— Гол хозяев родился на левом фланге, где играл Вячеслав Караваев. Почему Станислав Черчесов предпочёл выпустить его, а не Илью Самошникова, который прекрасно смотрелся в последних матчах за «Рубин»?

— Да, Караваев совершил две или три оплошности, потому что играл не на своей позиции, несмотря на то что является правоногим футболистом. Левая нога — не совсем его. В голевом эпизоде его легко обыграли за счёт того, что он не имеет соответствующих навыков. Другое дело, что, если возвращаться к Черчесову, мы знаем, что он редко бросает в огонь новичков. Поэтому отдал предпочтение Караваеву, который и в «Зените» играет, и в сборной не дебютант, а не Самошникова, о котором мы мало что знаем как о футболисте. Почему не поставить Юрия Жиркова? С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более Жирков, который регулярно выходит в «Зените» и становится лучшим.

— Можно ли говорить о нехватке левых защитников в российском футболе?

— Тогда можно сказать, что у нас и с правыми защитниками проблема, если бы не Марио Фернандес. Хорошо, что он согласился и получил паспорт. Хотя это тоже не совсем верный путь. Давайте тогда всем бразильцам дадим гражданство. Я то же самое говорил, когда его получал Ари. Кричим, что у нас нет молодёжи, не даём ей дорогу и тут же делаем паспорт Ари. В стране с населением 150 миллионов человек мы натурализовываем игроков. Неужели у нас не умеют играть в футбол?

— Насколько вас удивил стартовый состав, в котором произошло минимум изменений по сравнению с предыдущими матчами? Почему Черчесов не предоставил отдых ключевым исполнителям — Дзюбе, Фернандесу, Головину?

— Зачем Головину отдыхать? Он и так много отдыхал в «Монако». Только в последних играх в основе появляется и то не много играет, его всё время меняют. Фернандес тоже пропустил из-за травмы и только начал набирать форму. Дзюба ещё не в оптимальных кондициях, это было видно и по матчам за «Зенит». В этом нет проблемы. Единственное, я думал, что Миранчук и Головин будут играть вдвоём под Дзюбой. Но у каждого свои взгляды.

— Гол и пас Дзюбы — свидетельство его силы или это не показатель в игре с Мальтой?

— Это свидетельство ошибки мальтийцев и, прежде всего, вратаря. Артём еле-еле толкнул мяч в сторону ворот, у него даже удар не получился. А вратарь что сделал? Мяч катится ему в ногу, в руку, а он умудряется его пропустить. Ясно, что гол не пахнет. Залетел и залетел. Так было и в случае со вторым и третьим голами.

— Не стоило ли с Мальтой сыграть в два столба и просто задавить соперника на втором этаже?

— С Мальтой можно сыграть и в два нападающих, и в три. Но мы располагаем очень большой линией атакующей полузащиты. Головина и Миранчука можно назвать полунападающими. У нас много таких футболистов. Многие спрашивали, почему бы не выпустить вместе Дзюбу и Соболева? Но тогда мы бы сбились на однотипную игру. Они бы друг другу мешались, потому что оба схожи с точки зрения габаритов. И игра сборной упиралась бы в длинные передачи.

— Не является ли Черчесов заложником ситуации, когда в сборной собрались однотипные нападающие — Дзюба, Заболотный, Соболев?

— Тренер сам выбирает игроков. Вопросы к нему. Другое дело, что Черчесов уже пять лет в сборной. Не забывайте об этом. Многие и год не могут продержаться. Чего мы только не видели.

— Почему в нападении у сборной России получалось не так много, как хотелось бы?

— Мальтийцы хорошо подготовились. Они действительно прогрессируют. Это не та Мальта, которая была 10 лет назад. Футболисты растут, прибавляют, подходит новое поколение. К ним уже нельзя прилететь и просто забить пять мячей. Хотя не удивлюсь, что дома, при своих болельщиках нам это удастся. Такое бывает. Связано ли это с тем, что россияне хуже играли? Нет. Всё было нормально. Головин очень много двигался и был очень полезен. Дзюба, как всегда, стягивал на себя защитников. У Ионова, может быть, немного не получилось. Но сборная пройдёт проверку в матчах со Словенией и Словакией. Там и будем смотреть.

— Активное участие в обоих голах принял Даниил Фомин. Можно ли говорить о том, что полузащитник «Динамо» дорос до основы сборной, или это временное явление в связи с отсутствием Романа Зобнина и Магомеда Оздоева?

— Думаю, что пока он скорее подменяет полузащитников «Спартака» и «Зенита». Но ясно, что было принято правильное решение выпустить его в стартовом составе. Почему бы не проверить игроков против Мальты? И не забывайте, что у нас сейчас уже в молодёжной сборной есть три-четыре человека, которые могут пригодиться первой команде. Получается серьёзная конкуренция в середине поля.

— Соболев весной показывает весьма приличный уровень, причём удивляет не только его умение выбрать позицию в штрафной и сыграть головой, но и чувство мяча — гол в ворота Мальты с некоторыми поправками похож на тот, что он в касание забил «Краснодару». Александр стал равноценным конкурентом Дзюбы в борьбе за место в стартовом составе?

— Дзюба и Соболев выступают в одной команде, и, прежде всего, они должны отстаивать не личные интересы, а интересы сборной. Если поставили одного, он должен играть. Другого — тоже должен играть. Так было и с Мальтой. Сначала Артём играл и забил, затем вышел Александр и тоже забил. Но в следующей встрече в стартовом составе всё равно будет Дзюба. А Соболев будет сидеть и готовиться выйти на замену, если что-то не получится. Год назад никто не знал его фамилию. Когда он забил несколько мячей за «Крылья Советов» и его купил «Спартак», то сразу стал звездой. Но ему надо ещё работать и работать, пахать и пахать. Наш чемпионат — это наш чемпионат.

— Головин прилетел за сутки до матча, но при этом вышел в стартовом составе, отыграл оба тайма на высочайшем уровне и был мозгом команды. Это показатель того, что на данный момент он лучший полузащитник в стране?

— На мой взгляд, да. Он — лучший. Это ответ тем людям, которые в день, когда ЦСКА продавал Головина в «Монако», кричали: «Зачем он туда уходит? Что будет делать?». Я, наверное, один из немногих, кто сказал, что Александр поступил правильно. Он будет играть, набираться опыта и почувствует, что такое европейский футбол. Сейчас его команда борется за первое место в чемпионате Франции и все уже рты позакрывали и молчат. Головин доказал, что у нас он один из лучших. И продолжает доказывать.

— Чувствуется ли превосходство Головина и Миранчука над футболистами, выступающими в чемпионате России?

— Нет, так тоже нельзя говорить. А Фернандес? Он тоже держит свой высокий уровень, несмотря на то что играет в ЦСКА и в чемпионате России.

— Победа Словении над Хорватией намекает на то, что в Сочи сборной России не будет легко. За счёт чего подопечные Черчесова могут преобразиться?

— Однозначно, у нас будет преимущество. Россия — единственная страна, где на трибунах могут быть болельщики. А в Сочи тысяч 15-20 точно придёт. Словенцы, наверное, тоже от этого отвыкли. Тем более они сами не ожидали, что выиграют. Хорваты должны были в первые 20 минут забивать минимум два мяча. Но, к удивлению многих, они умудрились проиграть. Конечно, тем самым усложнив себе жизнь. Три потерянных ими очка идут нам на руку.

— Поэтому Словению нужно обыгрывать и отрываться?

— Разумеется. У нас есть преимущество своего поля, своих стен и своих болельщиков. Да, у соперника есть хорошие игроки. Тот же Йосип Иличич, партнёр Миранчука по «Аталанте». Но хорваты превосходили словенцев и были наказаны за упущенные моменты. В нашем случае подопечные Матьяжа Кека будут ждать своего шанса и стараться создавать голевые эпизоды.

— В связи с тем, что Словения смогла так грамотно воспользоваться ошибками Хорватии, ответственность у защитников и нападающих в предстоящем матче возрастает?

—Да, таких ошибок, которые допускал вратарь Мальты, мы уже не увидим.

— Рискнёте сделать прогноз?

— Победа России с преимуществом в один мяч или ничья.