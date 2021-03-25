Губерниев объяснил, почему Дзюба выигрывает конкуренцию у Соболева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конкуренции за место в составе сборной России между Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым.

«Я очень рад за Артёма Дзюбу. Вчера он вошёл в число самых маститых бомбардиров сборной. Он выигрывает конкуренцию у Александра Соболева не только в игровом плане. Дзюба должен был быть в команде ещё раньше, тогда бы не было 0:5 от Сербии. Артём — настоящий лидер и на поле, и вне его. Соболев вышел и забил — молодец. Но его голу предшествовали ряд эпизодов: видение поля Головина, который прочитал комбинацию, классный пас Миранчука. У Соболева как раз удар не получился», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборная России в стартовом туре отборочного турнира чемпионата мира — 2022 обыграла команду Мальты со счётом 3:1. Свой следующий матч команда Станислава Черчесова проведёт против Словении 27 марта в Сочи. Начало встречи в 17:00 мск.

Ранее Черчесов объяснил, почему сборная России в матче с Мальтой не рискнула сыграть в два нападающих.