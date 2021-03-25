«Набрали три очка, как и планировали»: Черчесов о победе на Мальте, возвращении Головина и выходе Соболева на поле

Многие команды будут испытывать сложности в играх против сборной Мальты. Об этом заявил наставник сборной России Станислав Черчесов после победы в первом матче отборочной группы. Также специалист отметил, что Алексею Миранчуку и Александру Головину нелегко было играть «с листа», объяснил, почему не рискнул выпустить Александра Соболева раньше, и рассказал о состоянии здоровья Марио Фернандеса.

— Какие мысли приходят вам в голову в первые минуты после окончания матча?

— Мы набрали три очка, как и планировали. Первый тайм понравился больше. И не только по той причине, что забили два мяча, но и потому, что действовали организованнее. Второй начали не так, как следовало, и пропустили. После вновь завладели инициативой, отличились в третий раз и довели матч до победы. Понятно, были шероховатости. Мы долго не играли вместе. Те же Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Жиров и Фёдор Кудряшов только появились в расположении национальной команды. Их не было на сборе в Сочи и на тактических тренировках, поэтому определённые проблемы в организации у нас возникли. Повторюсь, самое главное — взяли три очка и поднялись на первое место в группе. Теперь готовимся к домашней встрече со Словенией.

— Как оцените игру сборной Мальты? Соперник смог чем-то вас удивить?

— Я ещё на предматчевой пресс-конференции говорил, что мы внимательно изучаем наших оппонентов. У болельщиков информации недостаточно: они знают только, что Мальта низко располагается в рейтинге ФИФА. Между тем у команды появился новый тренер — итальянец Девис Манджиа, который привнёс определённые изменения. Мы смотрели несколько матчей соперника. Знали, что это организованный коллектив, в котором есть несколько индивидуально сильных футболистов. Сразу сказали, что ждём непростой матч. Теперь вы в этом убедились.

В середине встречи мы сами помогли хозяевам, позволив себе некоторые вольности при развитии атак. В ответ получили пару контрвыпадов и гол. Счёт 2:1 был скользкий. Сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели дело до победы. Повторюсь, это турнирная стратегия. Мы взяли три очка, а наши соперники их потеряли. Теперь будем биться со словенцами, можно сказать, за шесть баллов.

— Почему не рискнули сыграть в два нападающих и выпустили Александра Соболева на поле только на 83-й минуте?

— Мы смотрим, как развивается матч. Посчитали нужным сыграть таким образом, тем более через встречу с Мальтой готовимся к противостоянию со Словенией. Понятно, были ещё кое-какие задумки, но игра не позволила их реализовать.

— Кто из пары опорных полузащитников Даниил Фомин — Ильзат Ахметов ближе к тому, чтобы сохранить за собой место в основном составе? Два гола сборной России родились после передач футболиста «Динамо» в касание. Можно ли сказать, что он воспользовался своим шансом?

— Не хотелось бы сейчас обсуждать ребят. Нужно ещё посмотреть встречу. Кто-то увидел две передачи Фомина, а кто-то — недочёты в оборонительных действиях и при развитии атак. Мы футболистов не обсуждаем. Повторюсь, нужно спокойно пересмотреть матч и пообщаться с ними, выяснить, кто как чувствовал себя в той или иной ситуации. С другой стороны, речь идёт об одной встрече. Мы давно не играли, тем более с дуэтом Фомин — Ахметов в опорной зоне. Им тоже нужно время, чтобы почувствовать друг друга. Внимательно смотрим все поединки, но сейчас не могу сказать, кто из них ближе к основе, а кто дальше.

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— Головин большую часть второго тайма действовал в опорной зоне, а Миранчук — на позиции десятки. Так сложилось по ситуации?

— Мы планировали предоставить Саше чуть меньше игрового времени — в районе 70 минут. Но второй тайм складывался не так, как нам хотелось бы, поэтому вынуждены были свои задумки поменять. Лёша вышел на той позиции, на которой мы планируем его использовать. Повторюсь, оба играли с листа. Это не так просто, как кажется со стороны, ведь партнёров необходимо понимать. А Головин в последний раз играл за сборную полтора года назад. Перед каждым матчем возникают определённые нюансы, которые мы по возможности стараемся разобрать.

— Ощущаете ли вы прогресс Миранчука после отъезда в Италию? И отразился ли он на игре с Мальтой?

— Определённый опыт он получает. Естественно, с Алексеем ещё не разговаривали, поскольку легионеры недавно прилетели, им нужно было спокойно отдохнуть. У нас ещё состоится диалог, потому что он способен играть на нескольких позициях. С одной стороны, хорошо, что Миранчук, как и Головин, является разносторонним футболистом. С другой — и одному, и второму в сборной потребуется определить места, где они будут показывать свои лучшие качества.

— Как чувствуют себя Алексей Ионов, потянувший мышцу бедра, и Марио Фернандес, который захромал в концовке?

— Во время игры случаются ушибы. Насколько знаю, с Фернандесом всё в порядке. В конце концов, у нас есть два дня, чтобы понять, насколько он готов. К слову, другой защитник, Кудряшов, приехал в сборную в отличном психологическом состоянии, ведь он вместе с «Антальяспором» вышел в финал Кубка Турции. Просто за семь дней нам предстоит провести три матча — и нужно стратегически всё рассчитать, чтобы в каждой встрече российские футболисты оставались свежими и были готовы добиваться результата.

— Соперники отечественной сборной дружно потеряли очки. Хорватия проиграла Словении, а словаки разошлись миром с Кипром. Эти результаты удивили?

— Когда состоялась жеребьёвка, сразу сказали, что у нас достаточно ровная группа. Она только со стороны может показаться кому-то лёгкой. Мы обыграли Мальту, и я уверен, что многие команды испытают здесь сложности. В очередной раз убедились, что к каждому сопернику необходимо готовиться максимально правильно, чтобы добиваться результата в нужный день. Да, Сербия разгромила Россию в Лиге наций, но на чемпионат Европы едем мы, поскольку оказались готовы тогда, когда было необходимо, как и в среду. У нас есть победа в кармане со своими плюсами и минусами. Понятно, что встреча не до конца удалась и понравилась.