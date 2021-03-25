Черчесов ответил, увидел ли у Миранчука прогресс в «Аталанте»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о прогрессе полузащитника Алексея Миранчука после выступлений за итальянскую «Аталанту».
Черчесов ответил, увидел ли у Миранчука прогресс в «Аталанте»
  • Reuters

«Определённый опыт он получает. Конечно, мы с ним пока не говорили, он только прилетел, надо было отдохнуть. У нас ещё будет диалог. Он играет на многих позициях, как и Головин, это хорошо. Игрок становится разносторонним. С другой стороны, одному и второму надо определить позицию в сборной, чтобы они могли вместе находиться на поле», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1 на старте отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Миранчук вышел на поле на 57-й минуте.

Ранее Черчесов рассказал о состоянии Марио Фернандеса после матча с Мальтой.

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