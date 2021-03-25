Губерниев считает, что матч сборной России с Мальтой никак не стоит оценивать

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России по футболу над Мальтой в первом туре квалификации чемпионата мира 2022 года.
Губерниев считает, что матч сборной России с Мальтой никак не стоит оценивать
  • Reuters

«Этот матч вообще не нужно оценивать. Просто потому что не нужно! Выиграли и хорошо. Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. А смотреть будем дальше. С победой!» — написал Губерниев в своём Telegram-аккаунте.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1 на старте отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В следующем матче, который состоится 27 марта в Сочи, подопечные Станислава Черчесова встретятся со Словенией.

Ранее тренер национальной команды Станислав Черчесов выразил уверенность, что на Мальте у многих команд возникнут проблемы.

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