Черчесов: убеждён, что на Мальте у многих команд возникнут проблемы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что у многих команд возникнут проблемы на выезде у команды Мальты.

«Когда была жеребьёвка, то сразу сказали, что группа ровная. Со стороны кажется, что легко, но убеждён, что на Мальте многие команды будут иметь проблемы. Сегодня в этом ещё раз убедились. С каждой командой нужно максимально готовиться. Игра нам сегодня не до конца удалась и понравилась, но готовимся к следующему матчу», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1 на старте отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В следующем матче, который состоится 27 марта в Сочи, подопечные Черчесова встретятся со Словенией.

Ранее Черчесов ответил, увидел ли у Алексея Миранчука прогресс в «Аталанте».