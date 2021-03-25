Черчесов: убеждён, что на Мальте у многих команд возникнут проблемы

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что у многих команд возникнут проблемы на выезде у команды Мальты.
Черчесов: убеждён, что на Мальте у многих команд возникнут проблемы
  • Reuters

«Когда была жеребьёвка, то сразу сказали, что группа ровная. Со стороны кажется, что легко, но убеждён, что на Мальте многие команды будут иметь проблемы. Сегодня в этом ещё раз убедились. С каждой командой нужно максимально готовиться. Игра нам сегодня не до конца удалась и понравилась, но готовимся к следующему матчу», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1 на старте отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В следующем матче, который состоится 27 марта в Сочи, подопечные Черчесова встретятся со Словенией.

Ранее Черчесов ответил, увидел ли у Алексея Миранчука прогресс в «Аталанте».

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