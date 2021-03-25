Колыванов считает, что каждый игрок молодёжной сборной России мог бы играть в национальной команде

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился своим мнением о составе молодёжной национальной команды страны в преддверии её старта на чемпионате Европы.

«Конечно же, хочется, чтобы наша сборная прошла дальше. У нас очень серьёзная группа — французы выделяются на общем фоне. Но с нашим подбором исполнителей, мы должны выходить из группы: 70-80% играют в основных составах своих клубов в РПЛ. Исландцы — очень хорошая команда как физически, так и тактически. Они всегда этим отличались. Здесь каждый матч ключевой, но исландцев точно надо обыгрывать. При ничьей или поражении не стоит отчаиваться — шансы всегда остаются. У Галактионова такой состав, где каждый может выступать в основной сборной России у Черчесова. В частности, Максименко, Дивеев, Обляков, Кучаев — фавориты, которые заявили о себе в РПЛ Французы — сильная сборная, но шансы против них есть. Может быть, они выиграют два мачта и расслабятся. Но и дураку понятно, что задачу нужно решать в первых двух матчах. Маловероятно, что французы вообще потеряют очки», — заявил Колыванов «Чемпионату».

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёре и Сомбатхее. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее Галактионов оценил готовность молодёжной сборной России к чемпионату Европы.