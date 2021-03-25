Галактионов оценил готовность молодёжной сборной России к чемпионату Европы

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов оценил подготовку национальной команды к чемпионату Европы по футболу 2021 года.
Галактионов оценил готовность молодёжной сборной России к чемпионату Европы
  • ©rfs.ru

«Тот цикл, который мы провели вместе с нашей командой, показывает, что есть определённый посыл и настрой к предстоящему матчу со сборной Исландии. Все игроки сконцентрированы, получили определённую информацию о сопернике. Готовность боевая. Понимаем, чего ожидать от соперника», — приводит слова Галактионова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также тренер высказался о конкуренции в молодёжной сборной России.

«В отборочном турнире здоровая конкуренция, безусловно, важна. Конкурируя между собой, вратари прибавляют, набираются уверенности и приобретают необходимый опыт. Чемпионат Европы — другая история, это краткосрочный турнир, на котором нужно выдавать максимальный результат здесь и сейчас», — добавил он.

Групповой этап чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Молодёжная сборная России сыграет с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы.

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