Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы
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«Иван Обляков не просто будет капитаном — он и является капитаном на протяжении всего отборочного цикла. На сегодняшний день Иван продолжает исполнять обязанности капитана, в которого верят тренерский штаб и все игроки», — приводит слова главного тренера сборной России Михаила Галактионова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Групповой этап чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Молодёжная сборная России сыграет с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.
Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу.