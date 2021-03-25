Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы по футболу 2021 года.
Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Иван Обляков не просто будет капитаном — он и является капитаном на протяжении всего отборочного цикла. На сегодняшний день Иван продолжает исполнять обязанности капитана, в которого верят тренерский штаб и все игроки», — приводит слова главного тренера сборной России Михаила Галактионова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Групповой этап чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Молодёжная сборная России сыграет с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу. 

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