Сёмин похвалил сборную России за матч против Словении

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин отреагировал на победу национальной команды над Словенией в рамках отборочного цикла к чемпионату мира — 2022.
Сёмин похвалил сборную России за матч против Словении
  • © РИА Новости

«Отличная игра, мне понравилась. Теперь надо готовиться к следующему поединку и брать очки там. Не стоит пока говорить о выходе из группы. Игра Дзюбы понравилась всем, не только мне. Он принёс результат команде и сыграл прекрасно. Могу ли я назвать его лучшим нападающим страны? По одному матчу не будем делать таких выводов. Есть ещё следующие игры. Посмотрим, что он покажет там. Ждём такой же игры от него и в следующих матчах», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Следующий матч сборная России проведёт против команды Словакии 30 марта. Начало встречи в 21:45 мск.

Ранее Колосков выразил мнение, что победа над Словенией в Сочи может стать ключевой в отборе на ЧМ-2022.

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