Мухин поделился впечатлениями от дебюта за сборную России по футболу
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«Эмоции положительные. В 19 лет дебютировать в основной сборной — это очень здорово. Намёков от тренера, что могу сыграть, не было. Готовился как обычно, на все 100%. Был готов сыграть. Черчесов попросил сыграть надёжно и уверенно, объяснил, на какой позиции играть», — приводит слова Мухина «Чемпионат».
Игрок отметил, что у него не возникло проблем с адаптацией в национальной команде.
«Это не Европа, ребята все говорят по-русски. Для меня вызов был очень неожиданным, был шокирован, но потом быстро это осознал», — добавил 19-летний хавбек.
Мухин вышел на поле на 86-й минуте встречи со Словенией, заменив Рифата Жемалетдинова.
Ранее Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Мухина.