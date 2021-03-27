Мухин поделился впечатлениями от дебюта за сборную России по футболу

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Полузащитник сборной России по футболу Максим Мухин прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Словении.
Мухин поделился впечатлениями от дебюта за сборную России по футболу
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Эмоции положительные. В 19 лет дебютировать в основной сборной — это очень здорово. Намёков от тренера, что могу сыграть, не было. Готовился как обычно, на все 100%. Был готов сыграть. Черчесов попросил сыграть надёжно и уверенно, объяснил, на какой позиции играть», — приводит слова Мухина «Чемпионат».

Игрок отметил, что у него не возникло проблем с адаптацией в национальной команде.

«Это не Европа, ребята все говорят по-русски. Для меня вызов был очень неожиданным, был шокирован, но потом быстро это осознал», — добавил 19-летний хавбек.

Мухин вышел на поле на 86-й минуте встречи со Словенией, заменив Рифата Жемалетдинова.

Ранее Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Мухина.

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