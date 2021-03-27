Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Мухина

Главный тренер сборной России по футболу объяснил наличие в составе национальной команды 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Максима Мухина.

«Это связано с тем, что он умеет играть в футбол. Поэтому он в сборной. Нам нужны были его способности. Он перекрывает зоны, быстрый, мобильный. Нет разницы, опытный он или нет. Мы верим во всех футболистов, которых вызываем, поэтому никаких сомнений не было», — сказал Черчесов после отборочного матча ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

В матче со словенцами Мухин дебютировал в составе национальной команды, выйдя на замену в концовке встречи.

Ранее Черчесов рассказал о тактической схеме сборной России в матче отбора на ЧМ-2022 со Словенией.