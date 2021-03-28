Роналду выступил с заявлением после незасчитанного гола в матче с Сербией

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с заявлением после скандального эпизода в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Сербии.

«Быть капитаном сборной Португалии — одна из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю для своей страны всё, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас! Давай, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Сербии и завершилась со счётом 2:2.

На 3-й добавленной к основному времени игры минуте Роналду пробил из пределов штрафной, защитник сборной Сербии ногой вытащил мяч с ленточки. Португальские игроки сигнализировали арбитру, что мяч пересёк линию ворот, однако он не засчитал гол. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский нападающий бросил капитанскую повязку на поле.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Португалии высказался о незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией.