Тренер сборной Португалии высказался о незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничейный исход матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Сербии.

«У меня нет объяснений, почему мы позволили Сербии сыграть вничью. Мы изучали соперника, знали, что они могут сделать. Я предупреждал своих игроков, что они могут измениться после первого тайма. Мы хорошо контролировали матч и создавали шансы снова забить. После второго гола Сербии мы вернули себе контроль над игрой, и у нас был гол, который не засчитали. Это не отменяет того, чего мы не сделали, или того, что мы могли бы сделать лучше. Но, имея мяч, который входит на полметра в ворота и не засчитывается, — в футболе это невозможно», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Встреча, прошедшая в Белграде завершилась со счётом 2:2. Уже в компенсированное ко второму тайму время арбитр встречи на засчитал гол Криштиану Роналду посчитав, что мяч не пересёк линию ворот сербской команды.

Ранее сообщалось, что Словакия и Мальта сыграли вничью в отборе на ЧМ-2022 по футболу.

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