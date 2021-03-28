Словакия и Мальта сыграли вничью в отборе на ЧМ-2022 по футболу

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Сборные Словакии и Мальты сыграли вничью в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Трнаве, завершилась со счётом 2:2

За сборную Мальты на 16-й минуте забил Люк Гамбин, а на 19-й — Александер Сатариано.

Словакия ответила голами Давида Стрельца и Милана Шкриньяра, отличившихся на 49-й и 53-й минутах соответственно.

Следующим соперником сборной Словакии станет Россия. Матч состоится 30 марта в Трнаве, а Мальта в тот же день в Загребе встретится с Хорватией.

Ранее сообщалось, что гол Пашалича помог сборной Хорватии победить Кипр в отборе на ЧМ-2022.

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