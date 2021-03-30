Жирков вышел на четвёртое место по числу матчей за сборную России по футболу

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков вышел на четвёртое место по количеству матчей за национальную команду.

Игра со Словакией в третьем туре отборочного цикла чемпионата мира 2022 года стала для Жиркова 102-й за российскую сборную.

Таким образом, он обошёл по этому показателю Василия Березуцкого, на счету которого 101 встреча за национальную команду.

Рекордсменом является Сергей Игнашевич (126), второе место занимает Игорь Акинфеев (110), а третье — Виктор Онопко (109).

Ранее сообщалось, что матч со Словакией стал 50-м для Артёма Дзюбы за сборную России.