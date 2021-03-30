Жирков вышел на четвёртое место по числу матчей за сборную России по футболу

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Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков вышел на четвёртое место по количеству матчей за национальную команду.
Жирков вышел на четвёртое место по числу матчей за сборную России по футболу
  • globallookpress.com

Игра со Словакией в третьем туре отборочного цикла чемпионата мира 2022 года стала для Жиркова 102-й за российскую сборную.

Таким образом, он обошёл по этому показателю Василия Березуцкого, на счету которого 101 встреча за национальную команду.

Рекордсменом является Сергей Игнашевич (126), второе место занимает Игорь Акинфеев (110), а третье — Виктор Онопко (109).

Ранее сообщалось, что матч со Словакией стал 50-м для Артёма Дзюбы за сборную России.

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