Сборная России по футболу на выезде уступила Словакии в отборе ЧМ-2022

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Сборная России потерпела поражение от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная России по футболу на выезде уступила Словакии в отборе ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча прошла в Трнаве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Словаки вышли вперёд на 38-й минуте благодаря голу Милана Шкриньяра. На 71-й минуте Марио Фернандес восстановил равенство, но на 74-й подопечные Штефана Тарковича забили второй мяч — отличился экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.

Команда Станислава Черчесова продолжает лидировать в группе H с шестью очками в активе, а Словакия набрала пять очков и поднялась на третью строчку.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков вышел на четвёртое место по числу матчей за сборную России по футболу.

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