Сборная России по футболу на выезде уступила Словакии в отборе ЧМ-2022
- Reuters
Встреча прошла в Трнаве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Словаки вышли вперёд на 38-й минуте благодаря голу Милана Шкриньяра. На 71-й минуте Марио Фернандес восстановил равенство, но на 74-й подопечные Штефана Тарковича забили второй мяч — отличился экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.
Команда Станислава Черчесова продолжает лидировать в группе H с шестью очками в активе, а Словакия набрала пять очков и поднялась на третью строчку.
Ранее сообщалось, что Юрий Жирков вышел на четвёртое место по числу матчей за сборную России по футболу.