14-е триумфы «Ювентуса» и ПСЖ: как Миранчук и Головин упустили шанс выиграть Кубки Италии и Франции

В Италии и Франции определились обладатели Кубка страны. «Ювентус» взял верх над «Аталантой», а «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако», что позволило обеим командам в 14-й раз завоевать трофей. В Англии «Челси» взял реванш у «Лестера» и помог «Ливерпулю» выйти на четвёртое место в турнирной таблице, а нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил с 40 метров. Главные события европейских футбольных турниров — в материале RT.

Исторический гол Малиновского и второй трофей Пирло

В финале Кубка Италии впервые в истории сошлись «Ювентус» и «Аталанта». За последние три года оба коллектива дважды боролись за трофей, но не пересекались. В 2019-м бергамаски уступили «Лацио», а год спустя туринцы проиграли «Наполи». Однако повышенное давление на себе ощущали именно подопечные Андреа Пирло, и совсем не потому, что этот матч стал для них 400-м в рамках турнира. Они крайне неудачно провели сезон и не только вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, но и впервые с 2011 года не смогли победить в Серии А. Неизвестно, останется ли наставник у руля по окончании первенства, но ещё одной осечки ему уж точно могли не простить.

В отчётном матче соперники по разу отличились во второй половине первого тайма. Гол хавбека «Юве» Деяна Кулушевски получился хоть и красивым, но довольно спорным. Швед эффектно закрутил с левой в дальний угол, но за несколько секунд до этого в центре поля довольно жёстко сыграл Хуан Куадрадо. Однако ни главный арбитр, ни видеоассистент не отреагировали. Уже спустя десять минут паритет восстановил Руслан Малиновский. Украинец не только не позволил Джанлуиджи Буффону оставить ворота в неприкосновенности, но и стал автором первого забитого мяча «Аталанты» в финалах Кубка с 1963 года.

Но в итоге аура Буффона всё же принесла успех бьянконери. 43-летний голкипер продлил беспроигрышную серию в нынешнем сезоне до 12 матчей, а помешать ему не сумел даже Алексей Миранчук. Российский хавбек вышел на замену на 83-й минуте, но не смог повлиять на ход встречи.

Судьбу противостояния решил Федерико Кьеза. Итальянец сыграл в «стенку» с Кулушевски и ворвался в штрафную, после чего без проблем разобрался с Пьерлуджи Голлини.

В концовке матча «Аталанта» осталась в меньшинстве — красную карточку заработал Рафаэл Толой. «Ювентус» в рекордный, 14-й раз выиграл Кубок Италии, а Андреа Пирло, которому накануне исполнилось 42 года, повторил достижение Луиса Монти, Карло Паролы и Дино Дзоффа, взяв этот трофей и как тренер, и как футболист.

Ошибка Дисаси и результативность Мбаппе

Александр Головин также не помог своей команде сотворить сенсацию. Как и бергамаски, «Монако» считался андердогом в преддверии финала, и это несмотря на не самый удачный сезон в исполнении «Пари Сен-Жермен». В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала, а в Лиге 1 пока занимает второе место, уступая «Лиллю». Однако в нужный момент подопечные Маурисио Почеттино собрались и без особых проблем справились с поставленной задачей. Столичная команда забила два безответных мяча и стала 14-кратным обладателем Кубка Франции.

Монегаски фактически сами создали себе проблемы на ровном месте и помогли парижанам открыть счёт. Аксель Дисаси совершил грубейшую ошибку на подступах к собственной штрафной, не сумев обработать передачу голкипера Радослава Маецкого. Килиан Мбаппе подхватил мяч и адресовал его Мауро Икарди, а тот забил в пустые ворота.

По ходу матча Мбаппе ещё не раз оказывался в центре внимания и заслужил звание главного героя встречи. В концовке он воспользовался тонкой передачей Анхеля Ди Марии и снял все вопросы о победителе, а до этого чуть было не забил с 35 метров. Француз попытался перебросить выдвинувшегося из створа Маецкого, но угодил в перекладину.

Головин же провёл на поле все 90 минут, а в одном из эпизодов чуть было не организовал ответный гол в ворота ПСЖ. Передача со штрафного пришлась точно по адресу, но ни Гильермо Марипан, ни Дисаси не смогли нанести акцентированный удар.

Поражение немотивированного «Сити» и шедевр Кавани

В предпоследнем, 37-м туре Английской премьер-лиги синхронно оступились оба коллектива из Манчестера. К 49-й минуте выездного матча с «Брайтоном» горожане вели 2:0 после голов Илкая Гюндогана и Фила Фодена, при том что уже в начале матча был удалён защитник «Сити» Жоау Канселу. Португалец получил прямую красную карточку за нарушение правил на Марио Лемина, который был оценён как фол последней надежды. Однако хозяева не сдались. Меньше чем через две минуты после второго пропущенного гола они сократили отставание в счёте, а в середине тайма отличились ещё дважды. Автором победного удара стал Дэниел Бёрн, позволивший «чайкам» впервые в истории обыграть «Сити» в АПЛ.

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» на своём поле упустил победу над «Фулхэмом» и потерял очки в третьей встрече подряд. Правда, это вряд ли стало серьёзным огорчением для подопечных Уле Гуннара Сульшера. «Челси» уже не сможет сместить их со второй строчки, да ещё и Эдинсон Кавани исполнил настоящий шедевр. Уругваец с 40 метров забросил мяч за спину вышедшему из ворот Альфонсу Ареола и стал третьим футболистом манкунианцев старше 33 лёт, которому удавалось забить десять и более мячей за сезон в чемпионате Англии. Ранее подобное достижение покорялось лишь Златану Ибрагимовичу и Тедди Шерингему.

Ремейк финала Кубка Англии и борьба за еврокубки

«Челси» же отомстил «Лестеру» за недавнее поражение в финале Кубка Англии и серьёзно осложнил ему задачу по завоеванию путёвки в Лигу чемпионов. Синие выиграли со счётом 2:1, причём автором первого гола хозяев стал Антонио Рюдигер. За последние четыре года в активе защитника сборной Германии значится всего шесть голов в АПЛ, и последние три он оформил в противостояниях с «лисами». Подопечные Брэндана Роджерса потеряли важнейшие очки и позволили «Ливерпулю» сравняться с собой по очкам.

Мерсисайдцы в гостях без особых проблем разобрались с сохранившим прописку в высшем дивизионе «Бёрнли». Точные удары на счёту Роберто Фирмино, Натаниэла Филлипса и Алекса Окслейда-Чемберлена, а Эндрю Робертсон оформил ассистентский дубль. Красные продлили беспроигрышную серию до девяти матчей и обеспечили себе статус фаворитов в борьбе за Лигу чемпионов. Перед заключительным туром они опережают «Лестер» как по разнице голов, так и по числу мячей в очном противостоянии, забитых на чужом поле. Таким образом, «лисам» необходимо либо набирать больше очков, либо выигрывать с очень крупным счётом (при том, что они играют с «Тоттенхэмом», а мерсисайдцы — с «Кристал Пэлас»).

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Также обострилась борьба за еврокубки. «Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» (1:2) — победный мяч забил Олли Уоткинс. Форвард отличился в 14-й раз и повторил рекорд «львов» по голам за сезон среди английских футболистов.

Этим всецело воспользовались преследователи — «Эвертон» и «Арсенал». Подопечные Карло Анчелотти с минимальным счётом обыграли «Вулверхэмптон», а «канониры» с трудом дожали «Кристал Пэлас» (3:1). Причём вырвать победу им удалось лишь в компенсированное время На 91-й минуте своё имя на табло зажёг Габриэль Мартинелли, а четыре минуты спустя Николя Пепе оформил дубль. Коллектив Микеля Артеты продлил успешную серию до четырёх матчей.

В преддверии заключительного тура наиболее высокие шансы на завоевание второй путёвки в Лигу Европы имеет «Вест Хэм». «Молотобойцы» в концовке матча сломили сопротивление «Вест Бромвича», благодаря чему укрепились на шестой строчке турнирной таблицы с 62 очками и готовятся к решающему матчу с «Саутгемптоном».

В случае равенства очков по итогам 38 туров, обогнать лондонцев могут лишь их земляки из «Тоттенхэма», в то время как «Эвертон» слишком сильно уступает по разнице мячей. «Арсенал» с 58 очками расположился на девятом месте, и в Лигу конференций может прорваться только в случае осечек со стороны соперников.