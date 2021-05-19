«Ювентус» обыграл «Аталанту» и выиграл Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии по футболу «Ювентус» одержал победу над «Аталантой».

Встреча, проходившая на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилия, завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:1.

В составе туринцев забивали Деян Кулушевски и Федерико Кьеза. У «Аталанты» отличился Руслан Малиновский.

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте встречи, заменив Робина Гозенса, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Ювентус» завоевал Кубок Италии в 14-й раз в своей истории.

Ранее Малиновский высказался о Миранчуке.