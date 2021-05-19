Малиновский — о Миранчуке: нужно просто работать и ждать своего шанса

Украинский полузащитник бергамской «Аталанты» Руслан Малиновский высказался об игре своего партнёра по команде российского хавбека Алексея Миранчука.

«Вот такая ситуация. В прошлом году у меня были ситуации, когда я играл неплохо, но играл меньше. Хочу сказать, чтобы понятнее было: здесь команда — 20 человек, и все 20 человек очень сильные. Тренер принимает такое решение. Нужно его принимать и быть готовым выйти в любую минуту. Есть обойма, пять замен. 16 человек должны быть готовы. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому никак», — заявил Малиновский в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Он отметил, что Миранчук — сильный футболист, но любому игроку нужен период адаптации и понимания команды.

«Конечно, после чемпионата России ему тяжело: и язык, и он скромный парень. Он сейчас уже более общительный, и ребята его поддерживают. У нас как привыкли: хотят всё и сразу. Но нужно терпение, работать и ждать своего шанса», — добавил Малиновский.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 29 матчах за «Аталанту», записав в свой актив семь голов и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии с «Ювентусом».