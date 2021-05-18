МЮ упустил победу в матче АПЛ с «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Фулхэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:1.

МЮ забил первым. На 15-й минуте встречи ударом с 40-метровой дистанции ворота гостей поразил Эдинсон Кавани.

«Фулхэм» ответил голом Джо Брайана на 76-й минуте.

МЮ, уже гарантировавший себе второе место по итогам сезона, набрал 71 очко. «Фулхэм», лишившийся шансов на сохранение прописки в АПЛ, — 18-й (28 очков).

В параллельном матче «Лидс Юнайтед» победил «Саутгемптон» со счётом 2:0.

Ранее появилась информация, что Гарри Кейн сообщил «Тоттенхэму» о намерении покинуть клуб.