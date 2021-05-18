Источник: Кейн сообщил «Тоттенхэму» о намерении покинуть клуб

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Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил клубу о желании покинуть команду по окончании сезона.
Источник: Кейн сообщил «Тоттенхэму» о намерении покинуть клуб
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, с представителями Кейна общались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сам футболист также предпочёл бы остаться в Англии и намерен определиться со своим будущим до начала Евро-2020.

27-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 47 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 32 мяча при 16 голевых передачах.

Ранее гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Вулверхэмптон» в АПЛ.

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