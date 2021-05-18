«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Фалмер» в Брайтон-энд-Хоув, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Манчестер Сити» забил первым — уже на 2-й минуте отличился Илкай Гюндоган.

На 10-й минуте гостевая команда осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Жоау Канселу.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Манчестер Сити» сумел удвоить преимущество в счёте. На 48-й минуте отличился Филип Фоден.

Победу «Брайтону» принесли голы Леандро Троссарда, Адама Уэбстера и Даниэла Бёрна, забивших на 50-й, 72-й и 76-й минутах.

В активе «Манчестер Сити», досрочно ставшего чемпионом АПЛ, 83 очка. «Брайтон» набрал 41 очко и поднялся на 15-е место.

Ранее сообщалось, что МЮ упустил победу в матче АПЛ с «Фулхэмом».

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