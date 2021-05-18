«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Фалмер» в Брайтон-энд-Хоув, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
«Манчестер Сити» забил первым — уже на 2-й минуте отличился Илкай Гюндоган.
На 10-й минуте гостевая команда осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Жоау Канселу.
Несмотря на игру в меньшинстве, «Манчестер Сити» сумел удвоить преимущество в счёте. На 48-й минуте отличился Филип Фоден.
Победу «Брайтону» принесли голы Леандро Троссарда, Адама Уэбстера и Даниэла Бёрна, забивших на 50-й, 72-й и 76-й минутах.
В активе «Манчестер Сити», досрочно ставшего чемпионом АПЛ, 83 очка. «Брайтон» набрал 41 очко и поднялся на 15-е место.
Ранее сообщалось, что МЮ упустил победу в матче АПЛ с «Фулхэмом».