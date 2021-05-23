Ангина Захаряна, сравнение Дзюбы с Лукаку и торт для Черчесова: сборная России по футболу прибыла в Австрию

Сборная России по футболу провела первую тренировку на базе в Нойштифте в преддверии чемпионата Европы. В занятии приняли участие 26 игроков, но Марио Фернандес, Андрей Мостовой и Антон Заболотный работали по индивидуальной программе. В Австрию не полетел защитник Арсен Захарян, у которого была диагностирована бактериальная ангина. Голкипер Юрий Дюпин поделился мнением о пользе конкуренции во вратарской линии, а защитник Игорь Дивеев сравнил бельгийского нападающего Ромелу Лукаку с Артёмом Дзюбой.

«Натворили мы здесь делов»

Сборная России по футболу провела первую тренировку на базе в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Здесь она пробудет до 31 мая, после чего отправится во Вроцлав на первый контрольный матч с Польшей.

Подопечные Станислава Черчесова прилетели в Австрию накануне вечером после заключительного занятия в подмосковном Новогорске. На занятии присутствовали 26 футболистов, все они работали в общей группе. Однако защитник ЦСКА Марио Фернандес почувствовал дискомфорт в паховой области и был вынужден досрочно прекратить тренировку. К счастью, медицинское обследование не выявило у него серьёзных повреждений, и игрок отравился в Нойштифт вместе с остальными.

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При этом сборная лишилась одного из своих дебютантов: анализ крови выявил у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна бактериальную ангину. В связи с этим было принято решение оставить его в Москве для прохождения лечения. Отмечается, что футболист позднее всё же сможет присоединиться к команде, если его самочувствие и анализы улучшаться.

Австрийская база хорошо знакома российским футболистам, так как именно здесь они готовились к Кубку Конфедераций 2017 года и домашнему мундиалю. Поэтому в гостинице их встретили, как долгожданных гостей, — с сувенирами и тортом в виде футбольного мяча. По прилёте Черчесов пояснил, что местные условия полностью подходят его подопечным, поэтому вопрос о другом месте проведения сборов даже не стоял.

«Мы знаем, как тут готовиться: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Будем работать так же, как и раньше. Всё по плану, долетели хорошо. Помнят ли нас местные болельщики? Натворили мы здесь делов, да», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

В воскресенье выдалась прохладная, но солнечная погода, и сборная России отправилась на тренировку в приподнятом настроении. Первым же на базу прибыл защитник Фёдор Кудряшов. В соответствии с тренерской установкой на поле вышли 23 футболиста, трое — Фернандес, а также полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Антон Заболотный — отправились в тренажёрный зал и работали по индивидуальной программе.

Занятие посетил необычный гость — тренер вратарей Вольфганг Лойтенсторфер, работавший с Черчесовым в «Тироле», за который тот выступал с 1996 по 2002 год. Специалист тепло отозвался о бывшем подопечном, который лично пригласил его на тренировку.

«Я тренировал Станислава в «Тироле», когда он пришёл сюда из Дрездена.Он здесь легенда, был одним из лучших голкиперов. Черчесов мог быть тяжёлым. Но это очень хорошее качество. Плохие качества? Я не знаю. Желаю ему большого успеха со сборной», — приводит слова Лойтенстофера «Чемпионат».

«Клубные дела оставили позади»

После тренировки своими впечатлениями от сборов поделился вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, впервые вызванный в состав сборной лишь в марте, в преддверии отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Футболист признался, что немного волнуется перед самым крупным турниром в своей карьере, однако расслабиться помогает дружеская атмосфера в команде.

«Чуть-чуть есть волнение, но в целом у нас хорошая атмосфера, всё весело. В такой атмосфере у нас будет хороший результат... Курьёзные моменты на тренировке? Бывают разные шутки. Иногда мы, вратари, завершаем атаки, как полевые игроки, порой получается криво, смеёмся», — цитирует Дюпина «Спорт-Экспресс».

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Голкипер также восхитился условиями, предоставленными сборной на базе в Нойштифте.

«Здесь красиво. Напоминает горный Алтай. Хотелось бы, чтобы у нас была такая инфраструктура, в таких местах тренироваться приятно», — добавил он.

Помимо Дюпина, в расширенный состав сборной России вошли Антон Шунин, Андрей Лунёв и Матвей Сафонов, а в резервном списке оказался Александр Максименко.

По словам Дюпина, каждый из них понимает, что может не поехать на чемпионат Европы, однако это не влияет на их взаимоотношения, а, напротив, создаёт здоровую конкуренцию.

«Мы работаем в хорошей дружеской атмосфере. Кто бы ни ушёл, понятно, что все расстроятся. Лучше бы взяли всех четырех. Это жизнь, все понимают, что поедут трое. В этом нет ничего нервного. Раньше Игорь Акинфеев был номером один. Сейчас любой вратарь может стать первым. Хорошая конкуренция всегда на пользу. У нас собраны самые лучшие вратари, а кто будет играть — выбирать тренеру, мы доверяем его мнению», — заключил Дюпин.

Более опытный с точки зрения выступлений за сборную защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что практически не испытывает волнения в связи с предстоящими матчами. Единственным исключением является встреча с Бельгией в рамках группового этапа Евро-2020.

«Я уже много игр сыграл. Волнения особо нет, привык. Понятно, что если выйду с Бельгией, то трясти будет. Но главное — мяч тронуть, а там пойдёт. Понятно, что у них все крутые — Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Тибо Куртуа. У датчан кого-то могу назвать, финнов вообще не знаю. Как противостоять Лукаку? Так это второй Дзюба, по массе такой же. Посмотрим на установке, но на Дзюбе потренируемся», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

По словам защитника, главной мотивацией для него является то, что в итоговый состав войдут не все вызванные футболисты. Он заверил, что вне зависимости от решения тренерского штаба будет поддерживать товарищей на чемпионате Европы.

Кроме того, он рассказал, как подопечные Черчесова добирались до Австрии.

«Потрясло на посадке. Шутили про Мостового: «Мост, не боишься?». Поели, выспались, хорошо сегодня потренировались, тренировку нормально перенесли. Все хорошо общаются, никто отдельно по группам не ходит. Все вместе, шутки шутим, помогаем друг другу. Опытные ребята к нам подходят, тот же Дзюба, говорят: «Чего вы отдельно ходите?» — отметил Дивеев.

Одной из тем для шуток внутри команды становятся появляющиеся в СМИ слухи о трансферах тех или иных игроков. В то же время все футболисты стараются сосредоточиться на сборе и не думать о клубах или прошедшем сезоне.

«Клубные дела оставили позади. Все эмоции и мысли — только о сборной. Бывают неудачи: за «Уфу» неудачно дебютировал, за сборную — тоже, с 0:5, но ничего, бывает. Готовимся к следующим играм... Можем подколоть друг друга по трансферам, потом уже узнаём, кто куда, слухи же есть. Вы их сами и выкладываете. Лучший игрок? Я бы выбрал Николу Влашича. Человек много обыгрывает, берёт на себя. Могу и Марио отметить. Номера один для меня нет. Азмун, Влашич, Дзюба, Марио — моя четвёрка», — заключил Дивеев.