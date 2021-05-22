Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России по футболу

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Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес досрочно покинул тренировку национальной команды.
Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России по футболу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок покинул тренировку через несколько минут после её начала, поговорив перед этим с врачами.

На данный момент российская команда готовится к Евро-2020.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020-го на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее экс-врач сборной России по футболу оценил сроки восстановления Арсена Захаряна.

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