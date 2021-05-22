Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России по футболу
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Игрок покинул тренировку через несколько минут после её начала, поговорив перед этим с врачами.
На данный момент российская команда готовится к Евро-2020.
Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020-го на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
Ранее экс-врач сборной России по футболу оценил сроки восстановления Арсена Захаряна.