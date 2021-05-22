Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России по футболу

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес досрочно покинул тренировку национальной команды.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок покинул тренировку через несколько минут после её начала, поговорив перед этим с врачами.

На данный момент российская команда готовится к Евро-2020.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020-го на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее экс-врач сборной России по футболу оценил сроки восстановления Арсена Захаряна.