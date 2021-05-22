Экс-врач сборной России по футболу оценил сроки восстановления Захаряна

Бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков поделился мнением о характере заболевания полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Узнать, как будет протекать бактериальная ангина, трудно, всё индивидуально. Скорее всего, Арсена в течение ближайшей недели задействовать нецелесообразно. Но думаю, его молодой организм справится», — цитирует Василькова «Чемпионат».

По его мнению, нынешний врач национальной команды Эдуард Безуглов сможет подобрать правильное лечение для игрока. Кроме того, так как иммунитет после болезни ослабевает, Захаряну придётся приступать к тренировкам очень размеренно.

«Нужно поднять иммунитет на должный уровень. Арсен молодой, перегорел немного за этот сезон. Слава богу, бактериальная ангина не слишком серьёзное заболевание, она похожа на обычную... Если говорить простым языком: простая ангина, но без проявления симптомов. Потанцевать вокруг Захаряна придётся около 10—12 дней», — сказал Васильков.

Он отметил, что сложность может возникнуть, если болезнь вдруг перетечёт в стадию тяжёлого заболевания с воспалением: в этом случае спортсмену будет тяжело даже глотать.

Ранее сообщалось, что Захарян из-за болезни не полетит со сборной России на сбор в Австрию.