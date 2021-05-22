Захарян из-за болезни не полетит со сборной России на сбор в Австрию

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заболел бактериальной ангиной, из-за чего не отправится со сборной России на сбор в Австрию.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«У полузащитника Арсена Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. В связи с этим он останется под наблюдением в Москве и пройдёт рекомендованный в таких ситуациях курс терапии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок сможет прилететь на сбор, если в ближайшие дни его состояние и гематологические показатели нормализуются.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020-го на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее Артём Дзюба заявил, что сборной России по футболу нужно быть физически готовой к Евро-2020.