Дзюба: сборной России по футболу нужно быть физически готовой к Евро-2020

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что в первую очередь необходимо национальной команде для достижения результата на грядущем чемпионате Европы по футболу.

«22 мая улетаем на сборы в Австрию и будем пахать и ещё раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке. Других шансов нет», — сказал Дзюба в эфире Первого канала.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Изначально турнир должен был состояться в 2020-м, однако был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на это, для соревнований сохранили первоначальное название.

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