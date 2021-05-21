Дзюба: сборной России по футболу нужно быть физически готовой к Евро-2020
- РИА Новости
«22 мая улетаем на сборы в Австрию и будем пахать и ещё раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке. Других шансов нет», — сказал Дзюба в эфире Первого канала.
Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Изначально турнир должен был состояться в 2020-м, однако был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на это, для соревнований сохранили первоначальное название.
Ранее Захарян рассказал, что для него значит вызов в сборную России.