Дюпин признался, что испытывает волнение перед Евро-2020

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от подготовки к грядущему чемпионату Европы по футболу на сборах национальной команды России в Австрии.

«Чуть-чуть есть волнение. У нас в команде хорошая атмосфера, мы продуктивно работаем. Я думаю, в такой атмосфере будет хороший результат и мы подойдём к Евро в хорошей форме», — цитирует Дюпина Sport24.

33-летний голкипер начал вызываться в сборную России с 2021 года, однако пока не дебютировал за национальную команду страны.

Ранее Дюпин признался, что не отказался бы от перехода в «Зенит» в случае предложения.